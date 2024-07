Naumburg - Die Gemüter sind erhitzt in der Schreberstraße. „Wir Busnutzer aus der Schreberstraße sind schockiert. Große Angst vor Hilfe- und Pflegebedürftigkeit lässt uns nicht mehr zur Ruhe kommen“, schreibt Edda Schaller in einem Brief an die Redaktion.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.