In einem Naumburger Schuhladen lernte Helmut Pöhlandt vor 62 Jahren seine Heidi kennen. Erinnerungen an Bomben, hochschwangeres Backstubenputzen und DDR-Campingplätze.

Auch zum „diamantenen Ehejubiläum“ ist Heidi - wenn man so will - noch immer die Kirsche auf der Torte von Bäckermeister Helmut Pöhlandt.

Naumburg. - Punkt zwölf standen sie in der Wenzelskirche - am 3. Oktober 2024 und auch am 3. Oktober 1964. Diesmal, um die „Diamantene Hochzeit“ zu feiern, damals, um sich das Ja-Wort zu geben. Diesmal ging es anschließend in den „Ratskeller“, damals aufs „Himmelreich“ hoch über dem Saaletal. „600 Ostmark hat die Hochzeit gekostet“, erinnert sich Helmut Pöhlandt. „Und es gab sogar Ananasbowle, das war etwas ganz Besonderes!“, fällt ihm seine Frau Heidi liebevoll ins Wort. „Damals wussten wir natürlich noch nicht, dass aus dem 3. Oktober mal ein Feiertag wird“, sagt der 88-Jährige und betont das „Wir“. „Wir sprechen immer vom Wir. Ein Ich gibt es bei uns nicht.“ Kein einziger ernsthafter Streit sei ihm aus 60 Ehejahren in Erinnerung.