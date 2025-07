Die Bauwerke über die Wethau und über den Flutgraben in Mertendorf sind seit Jahrzehnten nicht mehr sehr tragfähig. Im kommenden Jahr sollen sie durch Neubauten ersetzt werden. Was das für den Durchgangsverkehr bedeutet.

Ersatzneubau in Mertendorf

Die marode Brücke, die in Mertendorf über die Wethau führt, soll wie jene über den Flutgraben im kommenden Jahr durch einen Neubau ersetzt werden.

Mertendorf. - Die Landesstraße 200 zwischen Osterfeld und Wethau hat es in sich. Die Fahrbahn ist mit 24 Bauwerken gespickt. Allesamt waren über viele Jahre tonnagebeschränkt. Inzwischen sind fast alle erneuert worden bis auf zwei Brücken in Mertendorf, über die täglich auch Lkw und Traktoren rollen: jene, die über die Wethau führt, und jene über den Flutgraben. Seit 2002 ist die Brücke über die Wethau nur einspurig befahrbar, die andere seit 2005. Ein Neubau ist längst überfällig, inzwischen aber auch in Sicht.