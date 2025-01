Drittligist HCB will am Samstagabend im Heimspiel gegen den TSV Altenholz seine Negativserie beenden. Doch das Lazarett der Burgenländer lichtet sich einfach nicht.

Naumburg. - Nach sieben sieglosen Spielen – härter formuliert: nach sieben Niederlagen – in Folge ist Fabian Kunze, Trainer des Drittligisten HC Burgenland, in diesen Tagen eigentlich mehr als Psychologe gefragt. Doch angesichts der weiter anhaltenden Personalmisere in den Reihen seines Teams ist dies freilich leichter gesagt als getan. „Extra motivieren muss ich niemanden. Alle wissen natürlich um unsere Situation. Vielmehr geht es zurzeit allerdings darum, überhaupt eine einigermaßen schlagkräftige Mannschaft aufbieten zu können“, sagt der Coach vor dem Heimspiel gegen den TSV Altenholz am Samstag im Naumburger „Euroville“ (Anwurf ist um 19.30 Uhr).