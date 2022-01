Security schnappt Einbrecher auf Naumburger Firmen-Gelände

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellten auf einem Firmengelände in der Halleschen Straße in Naumburg einen Einbrecher. Eine Polizeistreife wurde gerufen.

Naumburg - Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes überraschten in der Nacht zum Mittwoch in der Halleschen Straße einen Einbrecher, der auf das Gelände einer Naumburger Firma vorgedrungen war. Der Mann hatte einen Zaun aufgeschnitten und sich zunächst versteckt. Eine gerufene Polizeistreife leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Erfolgreich waren hingegen unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Naumburger Käthe-Kollwitz-Siedlung, die einen Kellerverschlag aufgebrochen und anschließend ein E-Bike sowie diverse Lebensmittel gestohlen haben. Die Tat wurde am Dienstagabend bemerkt und polizeilich angezeigt. (hbo)