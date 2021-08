SCN im Wechselbad der Gefühle

In dieser Szene können die ESV-Verteidiger Max Grohall am Torerfolg hindern, doch in der 18. Minute hatte der Naumburger zum 1:1 ausgeglichen.

Naumburg - Das letzte Wochenende vor dem Saisonstart nutzten diverse Fußballteams der Region noch einmal für Vorbereitungsspiele.

SC Naumburg - SG Spergau 2:2 (1:0). Als „misslungene Generalprobe“ bezeichnete Naumburgs Trainer Matthias Krause das 2:2 gegen die Landesklasse-Elf aus Spergau. Obgleich die Gäste gut verstärkt eine starke Rolle in ihrer Staffel einnehmen werden, wie Krause glaubt, war der Coach doch vor allem mit seiner eigenen Elf unzufrieden. Nur eine Woche vor Punktspielstart war er aufgrund vieler Ausfälle zum Improvisieren gezwungen, „und das kann eigentlich nicht sein“. So gerieten die Naumburger auf dem Halleschen Anger auch gleich unter Druck, hatten aber Glück, dass die Spergauer ihre Chancen nicht nutzen konnten und man selbst einen berechtigten Elfmeter zugesprochen bekam. Der gefoulte Marcel Müller (27.) verwandelte zum 1:0. Doch das gab den Platzherren kaum Sicherheit, woran auch das 2:0 nichts änderte, das der eingewechselte Moritz Böttcher mit einer schönen Einzelaktion nach der Pause erzielte. Ein nickeliges Spiel konnten die Naumburger auch weiterhin nicht beruhigen, und so war es kaum überraschend, dass Spergau in der Endphase durch zwei Treffer, unter anderem einen Elfmeter, noch zum Unentschieden kam. „Ich hoffe, das Spiel war ein Weckruf, dass es nicht von alleine geht“, hofft SC-Trainer Matthias Krause.

ESV Herrengosserstedt – SC Naumburg II 2:4 (2:1). Am Freitagabend kam es bei besten äußerlichen Bedingungen zu einer ordentlichen Partie. Die Gastgeber erwischten den besseren Start, als ein Naumburger den Ball an der Eckfahne vertändelte und es anschließend im Strafraum zum Handspiel des SC-Verteidigers André Weingarten kam. Eddi Oberreich (13.) verwandelte den fälligen Strafstoß. Die Gäste aber schlugen sofort zurück. Ihren besten Angriff der ersten Hälfte über Stefan Schulze und Stephan Reinicke schloss Max Grohall (18.) zum 1:1 ab. In Führung gingen anschließend aber wieder die Platzherren. Benjamin Polley (32.) schoss einen Freistoß aus 20 Metern platziert über die Mauer zum 2:1 in den Naumburger Kasten. Die zweite Hälfte gehörte dann den Naumburgern, die nun schneller und präziser nach vorn spielten, während sich beim ESV einige Wechsel bemerkbar machten. Eine Kombination über Philipp Lange und Reinicke staubte zunächst Tim Romahn (58.) zum 2:2-Ausgleich ab. Und in der 67. Minute war es Schulze, der die Domstädter Zweite per Schlenzer in Führung brachte. Herrengosserstedt leistete sich zu viele Fehler im Spielaufbau und bekam einen solchen noch einmal bestraft, als Romahn (72.) mit seinem zweiten Treffer den Sack zum 2:4 zumachte.

Nach einem Foul an Elias Meyer hat die SCN-Abwehr Gesprächsbedarf. (Foto: Holger Behrens)

Rustikaler Zweikampf zwischen Kai Eckardt (l.) und Marcus Müller. (Foto: Holger Behrens)

Empor Buttstädt - BSC 99 Laucha 2:4 (2:2). Beim Kreisoberligisten in Thüringen absolvierten die Glockenstädter noch einmal einen gelungenen Test. Zwar gingen die Platzherren in Hälfte eins zweimal in Führung, wobei Christopher Lippich (29.) und Julian Rockel (33.) trafen, doch Laucha glich in Person von Maximilian Handt (32.) und Alexander Saal (39.) jeweils postwendend wieder aus. In Hälfte zwei traf dann nur noch der BSC, und Lucas Sielaff (67.) und Matthias Meissner (80.) stellten den 4:2-Erfolg sicher.

Blau-Weiß Bad Kösen - Baumersrodaer SV 6:2 (2:0). Ein Kuriosum bestimmte den letzten Test der Kurstädter gegen das ambitionierte Team aus Baumersroda. Zunächst aber entwickelte sich eine unauffällige Partie, in der die Platzherren durch zwei Flanken - eine von Paul Böhm (15.) am langen Pfosten verwertet, eine per Eigentor „veredelt“ - mit 2:0 in Führung gingen. Der BSV, der schon in Hälfte eins bei den höherklassigen Bad Kösenern gut mitgehalten hatte, profitierte dann zum Start des zweiten Abschnittes von seinem guten Pressing. Blau-Weiß verlor zweimal den Ball, und Florian Frenzel (47./55.) erzielte den nicht unverdienten Ausgleich. Danach wogte die Partie hin und her und hätte auch ganz kippen können. Dann aber wurde Bad Kösens Oliver Eschrich beruflich zu einer Havarie gerufen und Blau-Weiß-Coach Matthias Große gingen die Einwechselspieler aus. Der als Zuschauer anwesende Routinier Ricardo Alf stellte sich zur Verfügung und „machte dann das Spiel seines Lebens“, wie Coach Große befand. Alf holte einen Elfmeter heraus, den Kevin Gerber (74.) zum 3:2 verwandelte, bereitete die Tore von Florian Stengler und erneut Gerber vor und traf als Schlusspunkt noch zum 6:2 in der 85. Minute selbst. Die Anfrage, doch wieder für die Bad Kösener Erste zu spielen, verneinte Alf später jedoch aus zeitlichen Gründen, versprach als Entschädigung aber einen Kasten Bier, wie Matthias Große erzählte.

SV Mertendorf - Olympia Leipzig II 1:2 (0:1). Unzufrieden zeigte sich Mertendorfs Trainer Ralf Kobylka mit dem letzten Test seiner Elf gegen die Vertretung aus der Leipziger Stadtklasse. „Wir haben nie wirklich zu unserem Spiel gefunden und vor allem in der Abwehr nie sicher stehen können“, ärgerte er sich. In einer hektischen Partie waren die Sachsen in der 39. Minute durch David Alter in Führung gegangen, doch kurz nach der Pause glich Felix Bach nach einem Mertendorfer Angriff über die linke Seite zum 1:1 aus. In der Folgezeit kamen beide Mannschaften zu Chancen, treffen konnte aber lediglich noch einmal David Alter (70.), der den Leipziger Sieg sicherstellte.

FC ZWK Nebra - SG Roßleben/Bottendorf 6:2 (2:1). Die Nebraer brauchten 20 Minuten, um ins Spiel zu finden und fingen deshalb auch nicht ganz unverdient das 0:1 durch Sebastian Schiele (20.). Nach diesem Gegentreffer wurde die ZWK-Elf aber deutlich stärker und präsentierte sich sowohl spielerisch als auch konditionell als bessere der beiden Mannschaften. Lukas Poweleit (28.) mit seinem ersten Treffer an diesem Tag sowie der stark aufspielende Tom Bruder (32.), der eine schöne Nebraer Kombination abschloss, drehten bis zur Pause das Ergebnis auf 2:1. Und auch nach dem Wechsel hielten die Unstrutstädter das Tempo hoch. Goalgetter Poweleit mit zwei weiteren Treffern sowie Bruder per direktem Freistoß und ein Tor von Marvin Christiani machten das halbe Dutzend voll. Roßleben/Bottendorf gelang am Ende durch Große lediglich noch Ergebniskosmetik.

SV BW 90 Hochstedt - SG Lossa/Rastenberg 0:1 (0:0). Im letzten Spiel der Friends League sicherten sich die Lossa-Rastenberger den Titel dieses jungen Wettbewerbs. Bei den spielstarken Hochstedtern agierte man zunächst fahrig und geriet unter Druck. Zwingende Chancen wurden aber beidseitig nicht herauskombiniert. In der zweiten Hälfte steigerten sich die Gäste dann, die Partie wurde besser und beide Teams spielten auf Sieg. Chancen von Michael Neuhauss, Leonard Wagner und Justin Krämer blieben in der Lossa-Rastenberger Druckphase jedoch zunächst ungenutzt, so dass es bis zur 86. Minute dauerte, ehe Patrick Oberreich nach einer Vorlage von Mario Rahaus mit einem perfekten Schlenzer das goldene Tor erzielte. Anschließend hielt Gästetorwart Manuel Zerlin mit einer starken Parade beim Distanzschuss von Marcus Fuchs den Sieg fest. Nach einem Training am Sonntagvormittag und einem anschließenden gemeinsamen Mittagessen durfte sich das Team um Trainer Christian Beck bei der Siegerehrung der Friends League den Pokal abholen. Mit großem mannschaftlichen Zusammenhalt sieht sich die Spielgemeinschaft für die schwere Kreisoberliga-Saison und den Start bei der starken Naumburger Zweiten gerüstet.

SG Bad Bibra/Saubach – SG Lossa/Rastenberg II 2:0 (1:0). In der ersten halben Stunde dieses freundschaftlichen Vergleiches fand Bad Bibra/Saubach überhaupt nicht ins Spiel, so das die Reserve der Gästespielgemeinschaft klar das Zepter übernehmen konnte. So mussten sich die Platzherren bei ihrem Schlussmann Thomas Kuhn bedanken, der sich gleich bei drei guten Chancen der Lossa-Rastenberger auszeichnen konnte und die „Null“ hielt. Wie aus dem Nichts fiel dann aber das 1:0 der Elf aus Bad Bibra und Saubach, die daraufhin auch sicherer und stärker wurde. Tobias Hurtig hatte Sebastian Kibgis bedient, der freistehend vor Gästekeeper Tobias Landmann (38.) die erste Chance der Gastgeber zum 1:0 nutzte. Nach dem Seitenwechsel verdiente sich Bad Bibra/Saubach dann so langsam mit dominanterem Spiel die Führung. Und nach einem langen Ball von Franz Thieme auf Hurtig passte dieser erneut zu Kibgis (60.), der auf 2:0 erhöhte. Im weiteren Verlauf verflachte das Spiel, und Marcel Keitel fehlte bei einem platzierten Schuss ans Aluminium das Glück, um auf 2:1 zu verkürzen. Schiedsrichter Tim Ruhland war ein sicherer Leiter einer recht fairen Begegnung.

Blau-Weiß Bad Kösen II – VSG Löbitz 5:1 (3:1). In einem intensiven letzten Test kurbelte Lucas Cebulla auf Seiten der Löbitzer immer wieder das Spiel an, erhielt dabei jedoch zu wenig Hilfe. Anders die Bad Kösener, die nach einer Kombination über Stephan Fischer und Oliver Böhme durch Marc Eschrichs Lupfer über VSG-Schlussmann Erik Knabe mit 1:0 (5.) in Führung gingen. Paul Böhm und Marco Werner waren es dann, die in der Folgezeit die Treffer zwei und drei des Hattrick-Schützen Marc Eschrich vorbereiteten, ehe der agile Cebulla (37.) nach einer schönen Einzelaktion für die Gäste zum 3:1-Halbzeitstand verkürzte. Nach dem Seitenwechsel lief es durch einige Umstellungen auf Seiten der Bad Kösener nicht mehr rund. Ricardo Alf (83.) nach einem Freistoß sowie abermals Marc Eschrich (86.) mit seinem vierten Treffer an diesem Tag konnten aber noch auf 5:1 erhöhen. (hbo/hob)