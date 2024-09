Ein Radfahrer stürzt am Naumburger Ortsausgang in Richtung Roßbach und verletzt sich dabei schwer am Kopf. Zwischen Plotha und Wethau überschlägt sich ein Autofahrer.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Radfahrer in ein Klinikum in Halle.

Naumburg/Wethau/hbo. - Zu einem Einsatz von Polizei und Rettungshubschrauber sowie einer Vollsperrung der Bundesstraße 180 zwischen Naumburg und Roßbach kam es am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr. Ein Radfahrer wollte am Ortsausgang der Domstadt die B180 auf Höhe der Brückenstraße kreuzen. Dabei stürzte der 32-jährige Mann aus Sachsen aus bisher ungeklärter Ursache, wie die Polizei schreibt. Er zog sich eine schwere Kopfverletzung zu, weshalb er mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle gebracht wurde. „Einen Fahrradhelm trug der Verunfallte nicht“, so die Polizei weiter. Die Bundesstraße war bis etwa 16 Uhr gesperrt.

Insgesamt ereigneten sich am Samstag im Burgenlandkreis 18 Verkehrsunfälle mit acht Verletzten. Ein Schwer- und ein Leichtverletzter waren die Folge eines Unfalls am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Bundesstraße 87 zwischen Plotha und Wethau. Dort war ein Autofahrer laut Polizei mit hohem Tempo unterwegs. Er habe trotz Verbots mehrere Pkw überholt und dann in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb an einem Zuckerrübenhaufen stehen. Der 36-jährige Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und später schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle gebracht. Der Beifahrer (33) wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.