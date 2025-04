Jahrelang ging es für Ricky Bornschein bergauf. Was beim FC ZWK Nebra begann, fand in der 3. Bundesliga in Aue einen vorläufigen Höhepunkt. Doch nun überschattet eine Krebs-Diagnose seine sportlichen Ambitionen.

Nebra/Aue/hbo. - Es ist eine Nachricht, die alle Fußball-Fans der Region und alle Menschen aus der Region Nebra betroffen machen dürfte: Der aus dem Nebraer Ortsteil Reinsdorf stammende Ricky Bornschein ist an Krebs erkrankt. Darüber informierte am Mittwoch der FC Erzgebirge Aue, bei dem Bornschein als Drittliga-Fußballer unter Vertrag steht.

Tumor gefunden, Operation erfolgt

Demzufolge wurde der Stürmer am Dienstag erfolgreich operiert, nachdem zuvor bei ihm ein Tumor diagnostiziert worden war. „Der gesamte Verein drückt dem 25-Jährigen die Daumen beim Kampf gegen den Krebs und seine Folgen“, heißt es. Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich erklärte dazu: „Wegen akuter Beschwerden hatte sich Ricky einer ärztlichen Untersuchung unterziehen müssen. Er hat die Hiobsbotschaft mit Fassung aufgenommen. Sein Kampf hat sofort begonnen, wir geben ihm alle erdenkliche Unterstützung“.

Aus dem Krankenhaus heraus bedankte sich auch der in seiner Jugend lange für den FC ZWK Nebra spielende Bornschein für die vielen Genesungs-Wünsche, die ihn erreichten: „Für den Kopf ist solch eine Nachricht natürlich erst mal extrem schwierig. Doch dank meiner Familie und vieler Freunde bin ich sicher, die Krankheit vollständig auskurieren zu können. Geduld, mentale Kraft und positive Energie sind nun gefordert und mein festes Vorhaben“, so der Offensivspieler des FC Erzgebirge Aue.

Von Nebra über Merseburg, Zorbau und Fürth zu Erzgebirge Aue

Nach seiner Jugend beim FC ZWK Nebra spielte Bornschein in der Verbandsliga für den VfB Merseburg und Edelweiß Arnstedt, ehe er in die Oberliga zu Blau-Weiß Zorbau wechselte. Seine guten Leistungen und Tore weckten das Interesse von Greuther Fürth. Für die zweite Mannschaft der Franken lief er in der Regionalliga Bayern auf. Nach einer starken Saison unterschrieb er einen Vertrag bei Erzgebirge Aue. Für die Veilchen absolvierte Bornschein bisher 15 Drittliga-Spiele und sammelte dabei 362 Einsatzminuten. Vor zwei Wochen spielte er beim 2:4 in Essen 23 Minuten lang nach einer Einwechslung. Zuvor hatte der 25-Jährige lange wegen einer Schädelprellung gefehlt.