Die Naumburger Stadtverwaltung will die Kita-Gebühren massiv erhöhen. Der Hort soll bald 55 Prozent teurer werden. Was Elternvertreter sagen und welche pädagogische Angst nun herrscht.

Sitzen bald mehr Kinder allein vorm Tablet zu Hause, weil den Eltern die Hort-Betreuung in Naumburg zu teuer wird?

Naumburg. - Sein Kind in Naumburg in Krippe, Kindergarten oder Hort betreuen zu lassen, wird demnächst womöglich deutlich teurer. Die Stadtverwaltung hat das feste Vorhaben, die Gebühren – die sowohl städtische als auch private Einrichtungen betreffen – massiv zu erhöhen. Erstmals davon informiert wurde der Sozial- und Kulturausschuss am Dienstagabend durch Fachbereichsleiter Lars-Peter Maier. Tageblatt/MZ hat zugehört und widmet sich den wichtigsten Fragen.