Schnelle Tipps für Touristen: Digitales Informationsdisplay informiert in Kleinheringen

Kleinheringen - Ein digitales Informationsdisplay haben Steffi Einecke (2. v. r.) und Udo Mänicke (r.) von der lokalen Leader-Aktionsgruppe Saale-Unstrut-Triasland an Steffen und Grit Sonnekalb vom gleichnamigen Hotel in Kleinheringen übergeben. Das Hotel ist bereits mehrfach vom Leader-Förderprogramm unterstützt worden.

Das Display soll Touristen über die Region informieren. Abgerufen werden können dort kleine Filme zum Geo-Naturpark, zu Sehenswürdigkeiten sowie sämtliche Druckerzeugnisse wie Flyer und Prospekte. Fünf professionell hergestellte Video-Clips wurden bereits 2021 aus dem Budget der Öffentlichkeitsarbeit der Leader-Aktionsgruppe realisiert. Eine große Hilfe für Besucher der Region wird das Aufrufen der Landkarte sein. Sie lässt sich leicht vergrößern - ähnlich wie auf dem Handy.

Zwei weitere solcher Info-Displays im Wert von je 1.200 Euro gibt es im Landkreis bereits: im Hermannschacht in Zeitz sowie in der Tourist-Info in Freyburg. Mitte des Jahres soll ein weiteres seinen Platz im Besucherzentrum in Schulpforte finden. (ag)