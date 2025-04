Rastenberg/Tauhardt - In den Tagen vor dem Finnelauf in Tauhardt – die diesjährige 45. Auflage steigt am kommenden Sonnabend, 26. April – ist bei der in Rastenberg wohnenden Familie Strenger immer mächtig viel los: In den fünf Tagen zwischen dem 22. und dem 26. April gilt es nicht nur die Geburtstage der beiden Töchter Michelle und Kim sowie jenen von deren Opa Reinhard zu feiern.

