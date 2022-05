Maigrün in den Mai: Finnelauf wieder in bekannter Form am 7. Mai in Tauhardt

Tauhardt - Grün ist bekanntlich die Farbe der Hoffnung und der Mai jener Monat, der alles neu macht. Insofern ist es gewiss kein Zufall, dass das Teilnehmer-Shirt für die diesjährige, inzwischen 42. Auflage des Finnelaufs in leuchtendem Maigrün daherkommt: Als Ausdruck der angesichts des nun „echten“ Neustarts grassierenden Hoffnung, dass das Traditionsevent nach der Absage 2020 und der Digital-Ausgabe „Zusammen allein laufen“ 2021 fortan endlich wieder in der aus Vor-Corona-Zeiten bekannten und beliebten Form stattfinden kann.

Was sich so gut wie sicher sagen lässt: Am kommenden Sonnabend, 7. Mai, wird auf dem Tauhardter Sportplatz das gewohnte Gewusel zu erleben sein. Denn nach dem Wegfall praktisch aller Einschränkungen haben die Organisatoren ihr zunächst wohlweislich mehrgleisig angelegtes Konzept, das für den Fall ungünstigerer pandemischer Rahmenbedingungen eine nochmalige Digital-Auflage als Notvariante vorgesehen hätte, Stück um Stück noch stark in Richtung Normalzustand angepasst. Ein Beispiel: War lange Zeit ausschließlich eine Online-Anmeldung möglich, die Warteschlangen bei der etwaigen Nachmeldung vor Ort verhindern helfen sollte, können sich nunmehr auch die Kurzentschlossenen und spontan Veranlagten vor Ort in die Startlisten eintragen.

Der dank Sponsoring-/Spendenaktion bei der 2021-er Auflage auf den Weg gebrachte öffentliche Trimm-Dich-Parcours wird am 7. Mai eingeweiht. (Foto: Andreas Löffler)

Auch der mit Blick auf etwaiges „Abstand-halten-Müssen“ zunächst gestrichene Shuttle-Service zum kostenfreien Transfer zwischen zentralem Parkplatz am alten Silo im Ort und dem außerhalb gelegenen Sportplatz wird nun doch angeboten. Ein Comeback feiert nach zwei Jahren Ausfall zudem die Kult-Status genießende Vortrags- und Gesprächsreihe am Vorabend des samstäglichen Laufs. Nachdem da 2019 Stargast und Skisprung-Legende Jens Weißflog aus dem Nähkästchen geplaudert hatte und tags darauf bei einem unvergesslichen Wintereinbruch im dichten Flockenwirbel seinen Mann stand, redet diesmal Extremläufer Robby Clemens über seine Tour „Zu Fuß vom Nordpol zum Südpol“.

Und was für den weithin be- und gerühmten Kuchenbasar mit seinem stets gigantischen Angebot gilt, das gilt beim 42. Finnelauf am 7. Mai auch in sportlicher Hinsicht: Alles wird wieder wie gewohnt! Um 9 Uhr eröffnen die Grundschul-Staffeln den Programmreigen, ab 10 Uhr schickt der Starter dann in kurzen Abständen die Läufer (über 2 / 5,5 / 12, 5 und 25 Kilometer) sowie die Walker und Wanderer (über 5,5 und 11,5 Kilometer) auf die Strecke und die Bambini auf die Jagd nach dem Fuchs-Maskottchen. „Auch wenn bestimmte Kosten für uns gestiegen sind, haben wir die Startgebühren beim Re-Start unverändert gelassen“, wirbt Org-Teamchef Carsten Meinhardt.