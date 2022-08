Schmerdorferin gewinnt zum Saisonauftakt die 50 Euro

Naumburg - Krista Schimpfermann hat die erste Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Die Schmerdorferin, die als Verwaltungsfachangestellte im Bürgerbüro der Verbandsgemeinde Wethautal abwechselnd in Osterfeld und Stößen tätig ist, kam wie Sebastian Pissarczyk aus Königswinter auf 16 Punkte, hatte aber Glück beim Losen. „Wir haben gerade unsere Küche renoviert. Da können wir das Geld gut gebrauchen“, so die erste Wochensiegerin der neuen Saison. Der Gesamteinzelsieger darf sich auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Resultate/Schimpfermanns Tipps:

Wacker Wengelsdorf - BSC Laucha 2:1/2:1

TSV Leuna - FC RSK Freyburg 4:3/2:1

FC ZWK Nebra II - Balgstädt/Laucha II 4:2/2:1

Gleinaer SV - FC RSK Freyburg II 2:2/2:1

Baumersroda II/Burgscheidungen - Kaiserpfalz 3:2/2:1

Lossa/Rastenberg II - LSG Goseck 3:2/2:1

Herrengosserstedt II - Schönburg/Possenhain/Leißling 1:2/2:1

Lossa/Rastenberg II - Burgwerben/RWW II 3:0/2:1

Eintracht Profen - SC Naumburg 2:1/2:1

Blau-Weiß Bad Kösen - SSC Weißenfels II 1:0/2:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Krista Schimpfermann (Schmerdorf) 16

1. Sebastian Pissarczyk (Königswinter) 16

3. Bernd Brennenstuhl (Freyburg) 14

4. Beatrice Eichstädt (Bad Bibra) 13

4. Ralf Peßel (Naumburg) 13

4. Stephan Lifzik (Naumburg) 13

4. Sven Heider (Gößnitz) 13

4. Ronny Haas (Auenwald) 13

9. Enrico Quast (Naumburg) 12

9. Daniel Helbig (Gleina) 12

9. Hans-Joachim Voigt (Kempen) 12

9. Jens Ertner (Naumburg) 12

9. Lutz Weihrauch (Laucha) 12

Bestes Team der ersten Runde waren Krista, Frank und Sophie Schimpfermann aus Schmerdorf mit 9,67 Zählern im Schnitt. Die siegreiche Mannschaft erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder. (tok)

Mehr Informationen, Anmeldung und Tippabgabe im Internet unter: www.kicktipp.de/tageblatt