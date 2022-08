Schlüssellos, aber nicht gefahrlos: Wie Autohäuser im Kreis Keyless-Systeme bewerten

Naumburg/Zeitz - Ende Juli wurden in Zeitz ein und in Halle zwei hochwertige Autos gestohlen. Die Gemeinsamkeit: Sie verfügten über sogenannte Keyless-Systeme, können also ohne Schlüssel und nur per Funksignal geöffnet werden. Doch nicht nur Fahrzeughalter sind von solchen Diebstählen betroffen. „Auch bei uns wurde schon einmal ein Auto vom Betriebsgelände entwendet, das ,keyless’ war“, sagt Christian Cerny, Verkäufer beim Autohaus Apitz in Zeitz, das auch einen Standort in Weißenfels hat. Wie das gelingen konnte und ob das „Keyless-System“ dafür ausschlaggebend war, könne er aber nicht sagen.