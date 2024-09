Vom maroden Zustand gefrustet, will der SC Naumburg das Stadion an der Saalestraße endlich auf Vordermann bringen. Dafür ist ein in der Region einzigartiges Inklusionsprojekt geplant.

Naumburg. - „Wir sind fusioniert. Wir sind gewachsen. Wir bieten derzeit knapp 300 Kindern und Jugendlichen eine sportliche Heimat. Wir haben in ehrenamtlicher Arbeit auf dem Halleschen Anger, aber auch am Stadion Saalestraße eine Menge geschaffen und erhalten. Kurz: Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Lars Frohn, Präsident des SC Naumburg, der aktuell rund 530 Mitglieder vor allem in der Abteilung Fußball, aber auch Darts und Cricket in seinem Portfolio hat.