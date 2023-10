Die Feuerwehr wird am Sonntagmorgen nach Reinsdorf gerufen, wo ein Brand in einer Scheune ausgebrochen war. Rund 70 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Scheune brennt in Reinsdorf - Sieben Feuerwehren im Einsatz

In Reinsdorf brannte am Sonntag eine Scheune. Sieben Ortsfeuerwehren rückten aus.

Reinsdorf/cm - In der Straße Zugmantel im Nebraer Ortsteil Reinsdorf brannte am Sonntagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache eine Scheune. Sieben freiwillige Feuerwehren mit insgesamt knapp 70 Einsatzkräften waren für die Löscharbeiten vor Ort, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit.

Personen wurden nicht verletzt. Gegen 9.30 Uhr war der Brand gelöscht. Im Anschluss erfolgte noch eine Brandwache durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr.