Schau im Max-Klinger-Haus legt erstmals Fokus auf Asenijeff

Großjenaer Museum startet in die Saison und zeigt eine neue Sonderausstellung über die Beziehung zwischen dem Künstler und seiner Lebensgefährtin.

Großjena - Mit der diesjährigen Sonderausstellung „Elsa Asenijeff und Großjena“ wartet das Max-Klinger-Haus in Großjena seit Sonnabend auf. Erstmals wird so der Fokus auf Max Klingers Lebensgefährtin gelegt. Mit dem Erwerb des Weinbergs 1903 hielt nicht nur Max Klinger Einzug in Großjena, sondern auch seine langjährige Lebensgefährtin Elsa Asenijeff (1867–1941). „Genaugenommen war die Dichterin und Schriftstellerin der Grund, dass sich der Künstler fernab seiner Heimatstadt Leipzig ein zweites Domizil einrichtete, denn die seit 1897/98 bestehende, nicht durch eine Heirat legitimierte Beziehung beider stieß bei seiner Familie auf großen Widerstand.

Hier auf dem Weinberg, mitten in der Natur, schuf Klinger für beide einen Rückzugsort“, heißt es in der Ankündigung. Klinger ließ zunächst zwei kleinere Gebäude ausbauen: das Weinberghaus als Radierstübchen und den Schafstall als schlichtes Wohnhaus. 1910 erfolgte die Erweiterung des oberen Gebäudes zum heutigen komfortablen Landhaus. Klinger und Asenijeff kamen vor allem im Frühjahr oder Herbst nach Großjena, manchmal nur für wenige Tage, manchmal für einige Wochen. Den Jahreswechsel indes verlebten sie oft auf dem Weinberg.

Eine Postkarte mit Klinger-Schrift (l.) und Assenijeff-Schrift unten und rechts. (Foto: Torsten Biel)

Vor diesem Hintergrund wird das Interesse der Museumsbesucher auf Elsa Asenijeff gelenkt. Anhand historischen Foto- und Briefmaterials, eines bislang unbekannten Notizbuchs, zeitgenössischer Ausgaben ihrer Publikationen sowie von Kunstwerken Max Klingers, darunter dem 1907 erschienenen Gemeinschaftswerk „Epithalamia“, für das Asenijeff den Text verfasste, werden Leben und Werk der in Wien geborenen Schriftstellerin vorgestellt. Zahlreiche Postkarten, die sie und Klinger meist zusammen von Großjena an Freunde und Bekannte schickten, spüren ihren Aufenthalten auf dem Weinberg nach.

Zu sehen ist die Sonderschau bis 31. Oktober dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.