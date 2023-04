Naumburg/mhe - Nach der Sperrung der Unstrutbahnstrecke zwischen Naumburg und Wangen für ein Wochenende teilt Abellio Rail Mitteldeutschland nun mit, dass der Abschnitt zwischen Karsdorf und Wangen auf unbestimmte Zeit nicht bedient wird.

Grund dafür, so das Unternehmen, sind schadhaften Schwellen, die nun ausgewechselt werden müssen. „Der Schienennetzbetreiber DB Netz AG kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Prognose abgeben, bis wann die Sperrung andauert“, so Abellio. Betroffen sind Züge der Regionalbahnlinie RB 77, die zwischen Karsdorf und Wangen durch Busse ersetzt werden sollen. Ab Naumburg-Ost fahren die Züge demnach nur bis Karsdorf. Bus-Haltepunkte zwischen Karsdorf und Wangen sind die SEV-Haltestelle in Karsdorf, der Bushalt in Reinsdorf, jener am Nebraer Bahnhof sowie eine Ersatzhaltestelle in der Memlebener Straße von Wangen.

Die Deutsche Bahn AG teilte auf Nachfrage von Tageblatt/MZ mit, dass sie die Regularien für Inspektionen verschärft habe. Geprüft würden rund 180.000 Bahnschwellen bundesweit. Details zur Strecke Karsdorf-Wangen konnte sie bis Redaktionsschluss noch nicht nennen.