Ein Unwetter zieht über Naumburg und Umgebung hinweg. Bäume stürzen um, der Strom fällt aus. In Freyburg kommt es zu größeren Wasserschäden in einem Wohnblock in der Nordstraße.

Das Unwetter in der Nacht zu Dienstag sorgte für Schäden am Saaleradwanderweg. Randolf Bombach vom Naumburger Bauhof schneidet den Radweg frei.

Naumburg/Freyburg - Blitz und Donner, vor allem aber Unmengen Regen, kombiniert mit Sturmböen: Das Unwetter Montagnacht hat rund um Naumburg und darüber hinaus Spuren hinterlassen. So am Saale-Radweg. Hier sind einige Bäume umgestürzt, die am Folgetag der städtische Bauhof begann zu zerlegen und wegzuräumen. „Die Arbeiten werden aber noch mehrere Tage in Anspruch nehmen, Passanten müssen mit Behinderungen rechnen“, teilt dazu die Stadt mit.

Umgestürzte Bäume haben unter anderem eine Stromleitung beschädigt, weshalb es in der Nacht zu Stromausfällen in Teilen von Naumburg, in Kleinjena und Roßbach gekommen ist. Die Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt und eine Elektrofirma mussten anrücken, um den Schaden zu beseitigen.

Infolge des Unwetters kam es in einem Wohnblock in der Freyburger Nordstraße zu einem größeren Wasserschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Freyburg wurden kurz vor Mitternacht alarmiert. Grund war Regenwasser vom Dach, das in das Haus strömte - vom fünften Obergeschoss bis hinab in den Keller, wie Wehrleiter Christian Stude-Verch auf Nachfrage unsere Zeitung berichtete. Mehrere Wohnungen waren vom Wasser betroffen, stark beschädigt wurde vor allem die Wohnung im fünften Obergeschoss. Laut Christian Stude-Verch konnte die Mieterin vorerst bei ihren Eltern unterkommen. (mhe/cm)