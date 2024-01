Hochwasser in der Saale-Unstrut-Region - hier am Blütengrund. Die Lage gilt noch immer als angespannt.

Naumburg - Im Moment ist die Lage an den Flussufern rund um Naumburg ruhig, der Saalepegel liegt noch unter der Alarmstufe 2. „Das kann sich aber ändern“, sagt Maik Siegmund, Stadtwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Naumburg. Die durch den randvollen Stausee Kelbra gespeiste Helme flösse in die Unstrut und die wiederum in die Saale.