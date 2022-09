Saisonauftakt der Burgenländer durch die Bank gelungen

Naumburg/Plotha - Es waren wohl die Sekunden des Spiels - in denen sowohl die Vorentscheidung fiel als auch deutlich wurde, wie gut und ausgeglichen der neue Kader des HC Burgenland in der Mitteldeutschen Oberliga ist. Der Gastgeber war in seinem Auftaktspiel der Saison 2022/23 am gestrigen Sonntagnachmittag gegen den HSV Bad Blankenburg nach einer kleinen Zeitstrafen-Orgie gerade ein wenig in die Bredouille geraten. Nur noch drei Feldspieler der Gastgeber (die Neuzugänge Stefan Remke, Niklas Seifert und Richard Vogel) standen auf dem Parkett, sie mussten sich einem Angriff der doppelt so vielen Thüringer erwehren. Remke schaffte es, gegen seine zahlenmäßig übermächtigen Ex-Kollegen den Ball zu erobern, und wenig später gelang es den Burgenländern, im eigentlich aussichtslosen Drei-gegen-Sechs-Angriff sogar ein Tor zu erzielen: Ein tolles Zuspiel des vom SC DHfK Leipzig II gewechselten Seifert verwandelte der vom Fünftligisten Ronneburg gekommene Vogel zum 28:20. Die Halle des Naumburger „Euroville“ stand kopf, der Heimsieg war im Sack - Endstand dann: 31:22.

Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen. HCB-Trainer Svajunas Kairis

Freilich täuscht dieses klare Resultat etwas über den Spielverlauf hinweg. Es war phasenweise ein echter Abnutzungskampf, den sich die HCB-Männer mit ihrem Auftaktgegner geliefert hatten. Bad Blankenburg blieb im gesamten Verlauf der ersten Halbzeit auf Tuchfühlung und ließ sich erst nach einer knappen Dreiviertelstunde abschütteln, als den Hausherren mal ein 5:0-Lauf gelang. Doch gerade hier zeigte sich der große Vorteil der Burgenländer: die besser besetzte Bank.

Der neue Trainer Svajunas Kairis konnte seinen kompletten Kader aufbieten. Alle 15 Akteure kamen zum Einsatz und lieferten ihren Beitrag zum erfolgreichen Saisoneinstand: angefangen von Keeper Marius Göbner, der das Torhüter-Duell klar für sich entschied, über seinen aus Delitzsch gekommenen Kompagnon Marian Voigt, der am Ende ebenfalls einige Paraden zeigen durfte, die starken Florian Pfeiffer und Kevin Szep-Kis auf der Spielmacherposition, den neuen Abwehrchef und Kreisläufer Tim Bielzer (kam vom Zweitligisten Dessau-Roßlau), der fünf Tore erzielte, bis hin zu den anderen bereits erwähnten Neuzugängen, den treffsicheren Kapitän Kenny Dober und Eigengewächs Laurenz Kröber.

Auftakt geglückt: Der neue HCB-Trainer Svajunas Kairis (vorn rechts) jubelt mit seinem Vorgänger und jetzigen Sportlichen Leiter des Clubs, Steffen Baumgart. (Foto: Torsten Biel)

„Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen“, meinte Svajunas Kairis nach dem emotionalen ersten Pflichtspiel mit seiner neuen Mannschaft. Er habe den Verlauf in etwa so erwartet - auch, dass es seinen Schützlingen ungefähr in der 45. Minute gelingen müsse, den Kontrahenten abzuschütteln. „Ich freue mich riesig, dass alles so gut geklappt hat. Jeder Spieler, der hereinkam, hat sofort geliefert. Bei mir gibt es keine Nummer eins, bei mir ist jeder die Nummer eins“, war der Litauer auch zwei Stunden nach dem Abpfiff noch ein wenig euphorisiert.

Statistik: Mitteldeutsche Oberliga: HC Burgenland - HSV Bad Blankenburg 31:22 (15:14). HCB: Marius Göbner, Marian Voigt; Kenny Dober 8/5, Laurenz Kröber 1, Paul Zänker, Marcel Popa 6, Stefan Remke 1, Tim Bielzer 5, Niklas Seifert 2, Mirco Fritzsche 1, Florian Pfeiffer 3, Kevin Szep-Kis 2, Tom Hanner, Janko Pesic, Richard Vogel 2 - Siebenmeter: HCB 6/5, HSV 6/5; Zeitstrafen: HCB 8, HSV 9.

Am Vorabend hatte die zweite Männermannschaft des HCB in der Sachsen-Anhalt-Liga ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Beim 30:22 gegen die Reserve des USV Halle in Plotha hielten die Gäste bis zum 10:10 gut mit. Bis zum Seitenwechsel warfen die Burgenländer dann aber einen Vier-Tore-Vorsprung heraus. Diesen bauten sie in der zweiten Halbzeit auf zwischenzeitlich zehn Treffer aus. Ungefährdet sicherten sie sich die beiden Punkte. Beste Werfer waren Laurenz Kröber und Paul Zänker, die dann auch zum siegreichen Oberliga-Team gehörten.

Statistik: Sachsen-Anhalt-Liga Burgenland II - USV Halle II 30:22 (16:12). HCB: Matthias Manz, Jakob Aumann; Marcus Deibicht, Jonas Hassenmeier, Marcus Födisch 1/1, Eric Emmerich 3, Tim Kurrat 3, Tom-Erik Röhrborn 1, Lucas Haucke 4, Stephan Fichtner 5, Martin Voigt 1, Laurenz Kröber 6, Paul Zänker 6/3, Martin Tillmann - Siebenmeter: HCB II 4/4, USV II 3/1; Zeitstrafen: HCB II 4, USV II 4.

Am kommenden Samstag gastiert die HCB-Zweite bei der SG Spergau, die ebenfalls mit einer Niederlage und einem Sieg in die neue Saison gestartet ist. Die Oberliga-Mannschaft der Burgenländer muss zum Lokalderby beim HSV Apolda antreten, in dessen Reihen mit Jan Schindler und Bastian Pohl zwei ehemalige HCBer spielen und der mit einer 15:22-Niederlage bei der SG Pirna/Heidenau gestartet ist.