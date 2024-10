Verfall eines Baudenkmals Sägemühle als Schandfleck - Wie ein Grundstück an der Kleinen Saale in Almrich für Unmut sorgt

Schon seit einigen Jahren steht der Besitzer der Sägemühle im Naumburger Stadtteil Almrich wegen deren schlechten Zustands in der Kritik. Nun hat sich die Lage verschärft, als das Zwischendach in die Kleine Saale stürzte. Was Eigentümer, Einwohner und Behörden sagen.