24-jährige Winzerin aus Kirchscheidungen ist in Geisenheim zur Vizepräsidentin des DWV gewählt worden. Welche Aufgaben in diesem Amt auf die ehemalige Deutsche Weinprinzessin warten.

Kirchscheidungen. - Das hat es in der 151-jährigen Geschichte des Deutschen Weinbauverbandes (DWV) noch nicht gegeben: Erstmals wurde am Dienstag auf der Mitgliederversammlung des DWV in Geisenheim eine Frau in den Vorstand der Berufsorganisation der deutschen Winzerinnen und Winzer gewählt – und diese kommt von Saale-Unstrut!