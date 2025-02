Vorhaben in Kirche Almrich Rundumkur einer klangfülligen Lady - Wie fast 130 Jahre alte Ladegast-Orgel wieder in Schuss gebracht wird

In der Kirche im Naumburger Ortsteil Almrich wird derzeit die Ladegast-Orgel umfassend saniert. Die Wiedereinweihung soll zu Ostern erfolgen. Was Orgelbauer Thorsten Zimmermann so alles macht.