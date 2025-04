Rummel in Naumburg: Geisterbahn aus DDR-Kultserie „Spuk unterm Riesenrad“ mit dabei

Naumburg/tra. - Darauf freuen sich viele: Vom 11. bis 21. April kommt der Rummel wieder nach Naumburg auf die Vogelwiese und öffnet täglich ab 14 Uhr die Pforten. Die Schausteller reisen mit vielfältigen Fahr- und Spielgeschäften, Verpflegungsständen sowie weiteren Höhepunkten für Groß und Klein an.

Unter anderem gastiere eine große Geisterbahn, die aus der DDR-Serie „Spuk unterm Riesenrad“ bekannt sei, heißt es in der Ankündigung. Zu den Höhepunkten zählen das große Eröffnungsfeuerwerk am 12. April ab 21.30 Uhr sowie der Familientag am 16. April mit ermäßigten Preisen und dem Besuch von Clown „Team Kalle“.

Karfreitag hat der Rummel geschlossen, dafür kommt am Ostersamstag, Ostersonntag sowie Ostermontag der Osterhase mit bunten Überraschungen vorbei. Das Osterspektakel wird von der Stadt Naumburg unterstützt.