Burgrestaurant-Pächter Thiemo von Creytz und eine Agentur bereiten für das dritte Wochenende im August ein vielseitiges Programm in und um die Rudelsburg vor. Was am 19. und 20. August geplant ist.

Saaleck - Es soll kein gewöhnliches historisches Jagdfest sein, wie sie auf den Burgen vielerorts veranstaltet werden. Vielmehr plant das Team des Burgrestaurants Rudelsburg in Zusammenarbeit mit der Agentur „Pro History“ für das dritte Wochenende im August ein besonderes Fest für Gäste aus nah und fern. Das kündigte Rudelsburg-Pächter Thiemo von Creytz an.

Das Fest soll sowohl Einblicke in die Geschichte der Burg geben, als auch das Jagdwesen aus verschiedener Sicht zeigen. Am Sonnabend, 19 August, in der Zeit von 9 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 20. August, von 9 bis 18 Uhr wird es auf dem gesamten Gelände der Rudelsburg bis hin zum Bereich des Löwendenkmals ein vielfältiges Programm geben. Dazu sei es gelungen, mehrere Partner ins Boot zu holen, so dass ein buntes, informatives und erlebnisreiches Fest geboten werden kann.

Falknerei stellt sich vor, Landesjagdverband mit Info-Mobil präsent

So möchte sich an beiden Tagen eine große Falknerei vorstellen, wird es im Bereich des Löwendenkmals eine Jagdturnier-Show geben. Zugleich will sich der Landesjagdverband Sachsen-Anhalt mit einem Info-Mobil beteiligen, um verschiedene Gesetzlichkeiten rund um die Jagd darzulegen und über sie zu informieren. Vertreter des Verbandes werden Rede und Antwort stehen. In einem besonderen Bereich des Areals oberhalb der Saale können sich die Besucher im Armbrustschießen oder auch Axtwerfen versuchen. Dort gilt es, vorgegebene Ziele zu erreichen.

Die Burg war früher oft umkämpft. Deshalb können die Besucher an beiden Tagen auf dem gesamten Terrain Ritterkämpfe erleben. Dazu wurde der Verein der Ritterschaft der Burg zu Bornstedt eingeladen. Aber auch Naumburger Ritter werden dann einen erneuten Versuch wagen, um die oberhalb des Saaletals gelegene Rudelsburg zu erobern.

Aktionen für die Jüngsten und Erlebnismarkt

Für die jüngsten Besucher ist ebenfalls ein vielseitiges Mitmach-Programm mit zahlreichen Aktivitäten geplant. Ergänzt wird es durch Kinderschminken, eine Bastelstraße und diverse Belustigungen. Mit einem Riesenrad aus Holz können außerdem ein paar Runden gedreht werden.

Weiterhin, so blickt Pächter Thiemo von Creytz voraus, wird es einen historischen Erlebnismarkt geben, der sich von dem Vorhof der Burg bis hin zum Löwendenkmal erstreckt. Neben traditionellen Speisen gibt es einen rustikalen Gaumenschmaus, wenn ein Wildschwein im Burghof auf offenem Feuer zubereitet wird. Zudem wird an beiden Tag Live-Musik die Premiere des Jagdfestes begleiten. Dazu passend wird man ein Feuerspektakel erleben dürfen. Der Eintritt für den Besuch des historischen Jagdfestes beträgt für Erwachsenen sieben Euro. Schüler, Studenten und Ausweisberechtigte zahlen fünf Euro. Kleinkinder haben freien Eintritt. Zudem gibt es Gruppenermäßigungen sowie Familienkarten.

Keine Zufahrt mit Autos möglich - Öffentliche Verkehrsmittel nutzen

Die Veranstalter bitten um Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so mit der Regionalbahn bis Bad Kösen. Mit der Saale-Schifffahrt geht es dann weiter bis zur Anlegestelle unterhalb der Burg. Bis hinein in die Abendstunden sei dazu eine engere Taktung geplant. Alternativ bietet sich eine Wanderung von Bad Kösen aus zur Burg hinauf an. Eine Zufahrt mit dem Auto zur Burg ist an beiden Tagen nicht möglich. Deshalb sollten die ausgewiesenen Parkplätze in Bad Kösen und Saaleck genutzt werden bittet Thiemo von Creytz. Dazu würden Shuttlebusse eingesetzt.