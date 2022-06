Rotkäppchen: Testfahrt für schwergewichtigen E-Shuttle in Freyburg

Freyburg - Ein recht unscheinbarer Transporter auf den Straßen Freyburgs ist Teil eines bisher in Europa einmaligen Projekts. Läuft alles planmäßig, setzt die Rotkäppchen-Sektkellerei ab dem kommenden Jahr künftig ein E-Shuttle anstatt der bisher mit Diesel betriebenen Lkw zwischen Produktionshalle und Lager ein. „Es ist das erste Mal, dass es so ein E-Shuttle der 40-Tonnen-Klasse im Dauerbetrieb unter Praxisbedingungen gibt. Damit sind wir nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa die Ersten, die solch ein Projekt umsetzen“, verdeutlicht Sektkellerei-Geschäftsführer Mike Eberle.

