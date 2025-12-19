Sektkellerei in Freyburg Rotkäppchen-Erlebniswelt zieht Bilanz: Wie 2025 lief und welche Stars zum Jubiläumsjahr zu Gast sind
Die Rotkäppchen-Erlebniswelt in Freyburg ist in ihrem dritten Jahr. Welche Events guten Zuspruch haben und was geplant ist, wenn in 2026 Rotkäppchen 170 Jahre alt wird. Ein Gespräch mit Erlebniswelt-Chefin Kati Fritzsche.
Freyburg - Das Jahr neigt sich dem Ende zu – auch in der Rotkäpchen-Erlebniswelt in Freyburg. Redakteurin Constanze Matthes sprach für einen Rück- und Ausblick auf das kommende Jahr mit deren Leiterin Kati Fritzsche.