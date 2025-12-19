Sektkellerei in Freyburg Rotkäppchen-Erlebniswelt zieht Bilanz: Wie 2025 lief und welche Stars zum Jubiläumsjahr zu Gast sind

Die Rotkäppchen-Erlebniswelt in Freyburg ist in ihrem dritten Jahr. Welche Events guten Zuspruch haben und was geplant ist, wenn in 2026 Rotkäppchen 170 Jahre alt wird. Ein Gespräch mit Erlebniswelt-Chefin Kati Fritzsche.