  4. Sektkellerei in Freyburg: Rotkäppchen-Erlebniswelt zieht Bilanz: Wie 2025 lief und welche Stars zum Jubiläumsjahr zu Gast sind

Die Rotkäppchen-Erlebniswelt in Freyburg ist in ihrem dritten Jahr. Welche Events guten Zuspruch haben und was geplant ist, wenn in 2026 Rotkäppchen 170 Jahre alt wird. Ein Gespräch mit Erlebniswelt-Chefin Kati Fritzsche.

Aktualisiert: 19.12.2025, 16:55
Die Rotkäppchen-Erlebniswelt ist in ihrem dritten Jahr. 2026 wird das runde Jubiläum 170 Jahre Rotkäppchen-Sektkellerei begangen.
Freyburg - Das Jahr neigt sich dem Ende zu – auch in der Rotkäpchen-Erlebniswelt in Freyburg. Redakteurin Constanze Matthes sprach für einen Rück- und Ausblick auf das kommende Jahr mit deren Leiterin Kati Fritzsche.