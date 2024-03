Bis zu ihrem Jubiläum will die Stadt Naumburg Abschnitte der einzigartigen Wohnanlage „Am Georgentor“ instandsetzen. Unterhalb der Mauer entsteht sogar ein Schauweinberg.

Sanierungsvorhaben in Naumburg

Im Jahr 2028 feiert die Wohnanlage „Am Georgentor“ ihren 100. Geburtstag. Bis dahin will die Stadt einige Ertüchtigungsarbeiten durchführen.

Naumburg - Wenn Naumburg 2028 sein großes Jubiläum begeht, feiert eine einzigartige Wohnanlage ihren 100. Geburtstag: „Am Georgentor“. Sie war maßstabsetzend in Deutschland, bildete den Eingang zur Stadt und entstand auf historischem Grund nahe des ehemaligen Georgenklosters. Ein 100. Geburtstag zum 1.000. steht also an – Zeit für Ertüchtigung!