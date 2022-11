Radfahrer stürzt in Saubach und verletzt sich schwer

Mann zieht sich in Saubach schwere Verletzungen zu. Warum er mit seinem Rad gestürzt ist, ist noch unklar.

Nachdem ein Radfahrer in Saubach gestürzt und dabei schwer verletzt wurde, kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Saubach - Ein Radfahrer ist am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Saubacher Pieckstraße aus unbekannter Ursache gestürzt, wie die Polizei erst am Freitag mitteilte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es gibt derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, heißt es weiter. Die Ermittlungen dauern an. (hbo)