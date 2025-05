Zu einem Streit an der „Henne“, bei dem ein Autofahrer in einen Bus stürmte und den Zündschlüssel abzog, wird die Polizei in Naumburg gerufen. Außerdem: Hat ein vermeintlicher „Heizungsableser“ Schmuck geklaut?

Einfahrt an der „Henne“ blockiert: Mann stürmt in Bus und zieht einfach den Schlüssel ab - Anzeige!

Ungewöhnliche Polizei-Einsätze in Naumburg

Einfach den Zündschlüssel eines fremden Kraftfahrzeugs abziehen? Im Naumburger Ortsteil "Henne" hat das am Samstag ein Mann gemacht. Er kassierte dafür eine Anzeige.

Naumburg/cm. - Zu zwei ungewöhnlichen Einsätzen wurde die Polizei am Sonnabend in Naumburg gerufen. An der „Henne“ echauffierte sich ein Mann gegenüber einem Busfahrer.

Dieser wollte dort Gäste abholen. Der Bus blockierte dabei allerdings bei laufendem Motor eine Einfahrt. Der deshalb aufgebrachte Mann sei dann in den Bus gestiegen und habe den Zündschlüssel des Fahrzeugs abgezogen, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit. Die Polizei nahm daraufhin eine Anzeige auf. Zu Schaden kam niemand.

Hat falscher Heizungsableser in Naumburg Schmuck mitgehen lassen?

Zumindest einen finanziellen Schaden erlitt hingegen ein Paar aus Naumburg. Es zeigte gegenüber der Polizei an, dass am Donnerstag ein junger Mann geklingelt habe, der angab, die Heizkörper ablesen zu wollen. Das Paar ließ den Fremden daraufhin in die Wohnung.

Zwei Tage später, am Samstag, wurde dann das Fehlen von Schmuck bemerkt. Das Paar vermutet einen Zusammenhang und erstattete Anzeige, teilte eine Polizeisprecherin mit.