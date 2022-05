Plädoyer für die Naumburger Hildebrandt-Orgel

Hildebrandt-Orgel in der Naumburger Wenzelskirche

Naumburg - Mit großflächigen Schildern wird bereits an der Autobahn auf Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Region hingewiesen. Für Naumburg ist das vor allem der Dom mit seinen Stifterfiguren. Doch was ist mit der einzigartigen Hildebrandt-Orgel in der Naumburger Stadtkirche St. Wenzel? Für sie gibt es ein solches Schild nicht. Dabei lässt Wenzelsorganist Nicolas Berndt keine Gelegenheit verstreichen zu betonen, welch besonderes, einzigartiges Instrument die Stadt Naumburg mit der Hildebrandt-Orgel ihr Eigen nennen kann.