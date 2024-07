Naumburg - Wohin soll das noch führen? Erneut, zum Stichtag 1. Juli, sind die Kosten für den Eigenanteil, den Heimbewohner zu zahlen haben, gestiegen. Zwar greifen nach zwölf Monaten, gestaffelt in den Folgejahren, finanzielle Erleichterungen. Das erste Jahr ihres Heimaufenthaltes aber ist richtig teuer.

In den Zuzahlungen sind die Kosten für Pflege, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten enthalten. Über die Höhe der Zuzahlungen und die Folgen hat Tageblatt/MZ mit einigen Pflegeheimen gesprochen.

Pflegeheimkosten in Bad Bibra: 2.451 Euro

In der „Pro Seniore Residenz Bibertal“ in Bad Bibra sind ab der Pflegestufe 2 pro Monat 2.451 Euro zu zahlen. Das bleibt nicht ohne Folgen. Julia Barsch-Bornschein erklärt, dass durchaus zu merken sei, dass die Angehörigen die Pflege so lange es geht zuhause übernehmen. „Die Menschen, die zu uns kommen, werden immer älter“, sagt die Residenzleiterin, „das hat auch Folgen für unser Beschäftigungsangebot. Ausflüge zum Beispiel oder unser Kneipp-Konzept können wir immer seltener umsetzen.“ Auch die Anmeldezahlen für die Residenz seien zurückgegangen. Seit fast einem Jahr etwa sei dieser Effekt zu merken.

Pflegeheimkosten in Freyburg: 2.644 Euro

Im „Pflegezentrum im Winzerstädtchen“ in Freyburg sind sogar 2.644 Euro zu zahlen. Hinzu kommt eine Ausbildungspauschale – die von allen Heimen seit mehreren Monaten zu zahlen ist –, in dem relativ neu eröffneten Heim aber noch nicht erhoben wird. Auch in Freyburg ist ein Effekt spürbar. „Wir haben in der Vergangenheit bereits erlebt, dass die Entscheidung für eine vollstationäre Pflegeeinrichtung überwiegend dann getroffen wird, wenn die Pflege, Betreuung und Versorgung im gewohnten häuslichen Umfeld nicht mehr gut oder gar nicht gewährleistet werden kann“, erklärt Ines Fiebig, die Leiterin der Verwaltungsorganisation des Pflegezentrums. Interesse oder Nachfrage hätten sich nicht verringert, allerdings hat das Haus auch erst seit acht Monaten geöffnet. „Allerdings“, so Ines Fiebig, „sind die Bewohner zunehmend gezwungen, einen Antrag auf Hilfe zu Pflege zu stellen, da deren regelmäßige monatliche Einkünfte nicht ausreichen, den Eigenanteil an den Heimkosten zu decken.“

Pflegeheimkosten in Naumburg: 2.628 Eruo

Das Luisenhaus in Naumburg nimmt 2.628 Euro pro Monat. Nach Aussagen von Geschäftsführer Michael de Boor habe es im Luisenhaus aufgrund der Kostensteigerungen keinen Einbruch bei den Anmeldungen gegeben, allerdings stelle man auch fest: „Es gibt generell den Trend, dass Zu-Pflegende, so es irgend geht, möglichst lange in der Häuslichkeit belassen werden, um Geld zu sparen.“

Pflegeheimkosten in Bad Kösen: 3.111 Euro

Im Lazarus-Haus in Bad Kösen, das zur „Hoffnungstaler Stiftung Lobetal“ gehört, sind die Eigenanteile unter den von uns befragten Heimen am höchsten. Sie liegen pro Monat bei 3.111 Euro. Die Folgen? „Es kommt vor, dass Pflegebedürftige ein anderes Haus suchen oder ziehen in ein anderes Haus, das günstiger ist“, so der Sprecher der Lobetal-Stiftung Wolfgang Kern. Die Einrichtung sei jedoch voll belegt, gelegentliche Schwankungen gebe es nur, wenn Bewohner versterben.

Pflegeheimkosten in Nebra: 2.128 Euro

Im Johanniterhaus in Nebra liegen die Kosten niedriger, nämlich „nur“ bei 2.128 Euro. Marketingleiterin Franziska Friedrich sagt, dass die Zahl der Anmeldungen in ihrem Haus nach wie vor sehr hoch sei, das Seniorenhaus sei voll belegt.

Mehr Sozialhilfe im Burgenlandkreis

Immer höher steigen die Kosten für die Bewohner von Pflegeheimen. Seit 1. Juli wird ein neuer Höchststand verzeichnet: Im Schnitt sind im Heim pro Monat 2.373 Euro fällig. Das sind 14 Prozent oder 292 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Grund für die extremen Steigerungen sind neben den gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen vor allem höhere Löhne. Sachsen-Anhalt liegt bei der Höhe der Eigenanteile an letzter Stelle im Ranking der Bundesländer. Im Bundesdurchschnitt müssen 2.871 Euro gezahlt werden.

Reichen Einkommen und Vermögen der zu Pflegenden nicht aus, können sie die sogenannte „Hilfe zur Pflege“, Sozialhilfe also, beantragen. Das machen offenbar immer mehr Bedürftige. Der Burgenlandkreis hat in der Zeit vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2024 5.306.038 Euro dafür zahlen müssen. Das sind über 1.201.056 Euro mehr als im Vergleichszeitraum 2023. Die Gesamtkosten für die „Hilfe zur Pflege“ beliefen sich im vergangenen Jahr auf fast neun Millionen Euro für den Burgenlandkreis.