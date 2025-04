Naumburg/Plotha. - Wie zu befürchten war, haben die Regionalliga-Handballerinnen des HCB den Titelgewinn in der mitteldeutschen Staffel verpasst. Der HC Leipzig II gewann am Mittwoch das Nachholspiel beim TSV Niederndodeleben mit 37:29 und verwies die Vorjahressiegerinnen aus dem Burgenland mit einem Vorsprung von lediglich einem Punkt auf den zweiten Platz. Die Sächsinnen kämpfen nun um den Aufstieg in die 3. Liga. Dies war eigentlich das Ziel des HCB gewesen.

