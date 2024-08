1,5 Millionen Euro werden investiert Perle erhält noch mehr Glanz - Umfangreiche Sanierung des Freibads Nebra steht bevor

Das Freibad in Nebra ist kürzlich zum drittschönsten in Deutschland gekürt worden. Mehrere Erneuerungsmaßnahmen stehen künftig an. Der Kreis hat die Baugenehmigungen erteilt. Was die Ziele sind und worauf sich die Besucher einstellen müssen.