Spannender Ansatz in Wahlpflichtfach Psychologie

Niclas Thelemann aus der 10 a macht zwei Fünftklässlerinnen in Mathe fit.

Droyßig - Das Wahlpflichtfach Psychologie ist in Sachsen-Anhalt im Gymnasialbereich schon länger etabliert – am CJD Christopherus-Gymnasium in Droyßig geht man seit Jahren gewissermaßen aber noch einen Schritt weiter.