Infrastruktur in Naumburg Na endlich! Freie Fahrt auf kompletter Osttangente ab Mittwoch

Am Mittwoch wird 320 Meter langes Teilstück der Osttangente in Naumburg für den Verkehr freigegeben. Damit ist die komplette Trasse von der Jet-Tankstelle bis zum Apfelmarkt an der Halleschen Straße endlich befahrbar. Ein Rückblick auf ein Desaster.