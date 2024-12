Oranienburg/Plotha. - Ihre Negativserie konnten die Drittliga-Handballer des HC Burgenland auch in Oranienburg nicht stoppen. Mit 21:23 unterlagen sie am Samstagabend dem gastgebenden OHC – es war die fünfte Niederlage in Serie; der super Saisonstart mit 12:6 Punkten ist verpufft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.