Naumburg. - Wie gut lebt es sich in unserer Region? Der „Heimat-Check“ von Naumburger Tageblatt/MZ, der seit dem Wochenende online „scharf geschaltet“ ist, soll es herausfinden. Zu beantworten sind Fragen in 14 Kategorien, von Sicherheit und Familie über Sauberkeit bis hin zu Einzelhandel und Senioren. Und: Der Check kommt gut an. Bis gestern Nachmittag haben an ihm bereits mehr als 350 Personen teilgenommen.

Gut: Sauberkeit, schlecht: Gastronomie

Ein erster Eindruck lässt sich gewinnen: Alle Bereiche erzielen durchschnittliche Noten. Auf einer Skala von eins bis zehn liegt der Wert aktuell bei 5,75, wobei „Lebensqualität“ mit 6,71 und „Sauberkeit“ in der Region mit 7,22 Punkten vergleichsweise gut abschneiden; am schlechtesten wiederum der Bereich „Gastronomie“ mit nur 4,51 Punkten. Hier sehen die Teilnehmer des Checks die größten Defizite.

Allgemeine Anmerkungen gibt es reichlich: Schlechte Straßen und Anbindungen im ÖPNV werden genannt, ebenso ein fehlender zentraler Spielplatz in Bad Kösen und ein erhöhter Durchgangsverkehr in Großjena; gefordert wird mehr Einsatz für den Naturschutz, ebenso mehr Präsenz der Polizei. Doch es gibt sehr viele positive Einträge: „Ich bin stolz darauf, hier zu wohnen“ genauso wie „eine wunderschöne Region“ sind zu lesen.

Die Teilnehmer des „Heimat-Checks“ kommen dabei aus allen Regionen des westlichen Burgenlandkreises, manche sogar von außerhalb – das ist vom Start weg eine sehr erfreuliche Resonanz. Je mehr teilnehmen, desto repräsentativer und aussagekräftiger ist die Umfrage.

Der „Heimat-Check" von Tageblatt/MZ läuft bis zum 23. März. Bis dahin, vor allem aber nachfolgend wird die Redaktion die Ergebnisse in unregelmäßigen Abständen auswerten und Schwerpunktthemen aufgreifen.