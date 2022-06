Neuzugang im Trainerteam des FC RSK Freyburg

Freyburg - Gleich in mehrfacher Hinsicht hat sich der FC RSK Freyburg in den vergangenen Tagen neu aufgestellt. Auf der Mitgliederversammlung des Vereins stand die Vorstandswahl im Mittelpunkt. Präsident Thomas Postleb, der allerdings zuvor angekündigt hatte, dass es seine letzte Amtszeit werden soll, wurde ebenso wiedergewählt wie Schatzmeisterin Tina Kirchhoff und Sportwart Rainer Hoyer.

Landesliga-Spieler in Braunsbedra

Auf den beiden Posten der Vizepräsidenten gab es jedoch Veränderungen beziehungsweise stehen diese noch ins Haus. Als Nachfolger von Harald Kirchhoff, der sich zurückgezogen hat, wird nun Daniel Keller den Erwachsenenbereich in dem Fußballclub verantworten. Der Trainer der zweiten Männermannschaft, der als Obstbauleiter bei der Agrar- und Absatzgenossenschaft Naumburg tätig ist, nahm in seiner zusätzlichen Funktion auch schon die erste Amtshandlung vor: Mit Ronny Sieber verpflichtete er einen gleichberechtigten Kompagnon für Steffen Giese im Trainergespann des Landesklasse-Teams. „Steffen war, nachdem Thomas Kirchhof sein Amt kurz nach Saisonbeginn zur Verfügung gestellt hatte und er eine Rückkehr ausschließt, zwischenzeitlich schon dankenswerterweise von Ronny Hagge tatkräftig unterstützt worden. Nun haben wir unsere Wunschlösung gefunden“, so Keller. Der Kontakt zu Ronny Sieber habe bereits seit einiger Zeit bestanden, „nun war der richtige Zeitpunkt für eine Zusammenarbeit“, sagt der neue RSK-Vize.

Nun haben wir unsere Wunschlösung gefunden. FC-RSK-Vizepräsident Daniel Keller

Der 32-jährige Sieber kann als Aktiver auf mehr als 100 Landesliga-Partien für den SV Braunsbedra verweisen. Außerdem lief er für die SG Spergau, für Romonta Stedten und den VfL Roßbach, für den er seit 2019 als Spieltrainer verantwortlich ist, auf. Seine ersten Erfahrungen als Übungsleiter hatte Ronny Sieber mit den B-Junioren der Braunsbedraer, die er von 2009 bis 2015 - auch in der Verbandsliga, der höchsten Spielklasse Sachsen-Anhalts - trainierte, gesammelt.

Vakant bleibt indes beim FC RSK Freyburg vorerst noch der Posten des Vizepräsidenten für den Nachwuchs. Robert Jesswein, der dieses Amt jahrelang ausgeübt hatte, war nicht wieder angetreten; ein Nachfolger konnte auf der Jahreshauptversammlung des Vereins nicht bestimmt werden. „Wir haben aber mit den kooptierten neuen Vorstandsmitgliedern Ralf Nebe, Stefan Lehwald, Frank Geithe und Tino Jaenisch engagierte Leute, die sich dieser Aufgabe widmen werden“, erklärt Daniel Keller. Die Arbeit im Kinder- und Jugendbereich laufe trotzdem weiter. „Und ich bin ja auch nicht weg, organisiere noch das Knabenturnier und trainiere zusammen mit Stefan Förster und Ronny Hagge weiterhin die B-Jugend“, sagt Robert Jesswein, der aus privaten Gründen nicht mehr als Vizepräsident für den Nachwuchsbereich kandidiert hatte.

Knabenturnier steigt am 25. Juni

Die 46. Auflage des traditionsreichen Knabenturniers findet am Samstag, 25. Juni, ab 10 Uhr im Freyburger Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark statt. Acht D-Junioren-Mannschaften nehmen daran teil, und die Vorrunden-Auslosung hat bereits stattgefunden.

In der Gruppe A trifft Gastgeber FC RSK Freyburg auf den FC Carl Zeiss Jena (beide Teams bestreiten das Eröffnungsspiel) sowie den SV Dessau 05 und den FC Hansa Rostock. In der Gruppe B spielen der JFV Weißenfels, BFC Dynamo, Hallesche FC und FC Erzgebirge Aue. Die beiden jeweils bestplatzierten Teams erreichen das Halbfinale. Das Endspiel soll 15.05 Uhr angepfiffen werden. Das letzte Knabenturnier vor der coronabedingten Zwangspause hatten 2019 die Jenaer gewonnen.

Am Tag nach dem diesjährigen Knabenturner wollen Jesswein und seine Mitstreiter die ab 2024 für zwei Altersklassen vorgeschriebenen neuen Spielformen testen. „Am 26. Juni ab 10 Uhr tritt die F-Jugend und ab 12.30 Uhr dann die E-Jugend unseres Vereins gegen Baumersroda/Gleina und den SC Naumburg an“, so Jesswein.