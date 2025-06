Der zwölfjährige Philipp (12) nimmt von Jan Goldacker, Vorstand der Sparkasse, das 1.000-Euro-Preisgeld für die Neugestaltung der Bibliothek in der Naumburger Salztorschule entgegen.

Naumburg - Gemütliche farbenfrohe Sitzkissen und Sessel, gut gefüllte Bücherregale und ein vielsagender Spruch in Leuchtbuchstaben an der Wand: „Cool Kids Read Books“ – „Coole Kinder lesen Bücher“. Die Bibliothek in der Naumburger Salztorschule hat sich zu einem wahren Leseparadies verwandelt – dank des Engagements vieler und finanzieller Unterstützung. Die Grundschule ging erfolgreich aus dem Wettbewerb „Deine Spende mal zwei – für die Schulbücherei“ des Bildungsbüros des Kreises hervor.