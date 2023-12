Seit Jahrzehnten wird in Naumburg an der Ost-Tangente – also an der Strecke von der Jet-Tankstelle bis zur Halleschen Straße (Höhe Apfelmarkt) – geplant und gewerkelt. Abschnitte am Weinbergsweg und Ostbahnhof wurden längst ertüchtigt. Das letzte Puzzlestück ist die 320 Meter lange Verbinungsstraße zwischen der „Schönburger“ und der „Grochlitzer“ entlang der Bahngleise. Doch noch fehlt eine Wand zum Lärmschutz einiger Häuser in der Amsdorfstraße.

(Foto: Nicky Hellfritzsch)