Neue Tafeln erzählen von „Lost Places“

Saubach - Nicht zufällig erhielt der südwestlich in Sachsen-Anhalt liegende Burgenlandkreis seinen Namen. Die an Thüringen grenzende Region zeichnet sich nicht nur durch seine Dichte an Burgen, Schlössern, Klosteranlagen und anderer Zeitzeugnisse aus.

Die Kulturlandschaft zwischen Unstrut, Saale und Elster besitzt neben den „Leuchttürmen“ wie dem Unesco-Weltkulturerbe Naumburger Dom, die Himmelsscheibe von Nebra sowie die großen Schlösser in Zeitz, Weißenfels und Neuenburg viele Zeitzeugen aus unterschiedlichen Epochen, die zum Teil abseits der bekannten und gut frequentierten Tourismusrouten liegen, aber deren (Neu)-Entdeckung lohnenswert sind und die dank einer Projektumsetzung des Geo-Naturparks Saale-Unstrut-Triasland ins Bewusstsein gerückt werden sollen.

Info-Tafel und Flyer zum Projekt

Insgesamt 15 historische Stätten werden unter der Bezeichnung „Lost Places“ vorgestellt, die sich im Geo-Naturpark vom Zeitzer Raum über Querfurt im Saalekreis bis in die an Thüringen grenzenden Verbandsgemeinde An der Finne verteilen. Jeder Standort eines solchen Bodendenkmals erhielt im Februar eine Informationstafel, die den historischen Hintergrund des Relikts aus der Vergangenheit erklärt. Begleitend dazu wurde ein Flyer gedruckt, der in den Tourist-Informationen erhältlich ist und - mit einer Übersichtskarte versehen - ein guter Begleiter ist, um die „Lost Places“ zu erkunden. Einer davon ist der „Lange Stein“ bei Saubach.

Es herrscht Aprilwetter. Kein so tolles Wetter für einen Ausflug auf den Orlas-Höhenzug, wo schon bei schönem Wetter stets ein spürbarer Wind geht. Dennoch trafen sich dieser Tage Finneland-Bürgermeister Rupert Schlosser sowie Steffi Einecke und Roland Braune vom Gemeinderat, um eine neue Informationstafel in Augenschein zu nehmen, die vor wenigen Wochen im Rahmen dieses Projektes errichtet wurde - für ein Relikt aus ferner Vergangenheit unweit des ehemaligen Gasthofs „Wespe“. Es ist der Menhir „Langer Stein“, der bislang Wanderern oft rätselhaft geblieben ist. „Es ist eine gute Sache, dass nun auch an solche Plätze gedacht wurde“, sagte Bürgermeister Schlosser.

Steffi Einecke erzählte, dass ihre Familie und auch die Saubacher Einwohner gern bis zu diesem Stein wandern. „Ich bin aber auch beim Lesen der von Dieter Hähnel geschriebenen Saubacher Chronik auf den Stein aufmerksam geworden.“ Nicht zuletzt wurde ihre Tochter bei einer Wanderung mit ihrer Schulklasse neugierig, was es mit dem seltsamen Stein auf sich hat. Da ergriff Steffi Einecke 2020 die Initiative und reichte für den „Langen Stein“ eine Projektskizze im Rahmen des jährlich stattfindenden Aufrufes des Naturparkes zur Umsetzung seines Pflege- und Entwicklungskonzeptes ein.

Ein Stück kulturelles Erbe

Geo-Naturpark-Chef Matthias Henniger nahm sich der Idee an, auf dieses Bodendenkmal hinzuweisen. Frau Einecke hofft, dass die Info-Tafel dazu beiträgt, ein Stück weit Heimatgefühl und Identität zu stärken und das kulturelle Erbe unserer Vorfahren zu entdecken. Somit werde auch Kindern beim Spaziergang eine besondere Geschichte nahegebracht. Roland Braune bezeichnete es eine gelungene Umsetzung, weil auf weitere Geschichte rund um Saubach hingewiesen wird. Frau Einecke unterstrich zudem die unbürokratische und unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Geo-Naturpark, die zur weiteren Aufwertung der Gemeinde Finneland beiträgt, in der immerhin zwei solcher Tafeln stehen, eine weitere am Schloss Steinburg. „Als Gemeinde und Gemeinderäte unterstützen wir gern solche Vorhaben, soweit es in unseren Möglichkeiten steht“, ließ Roland Braune wissen.

Aus Braunkohlenquarzit

Wer von Saubach Richtung Orlas zum ehemaligen Gasthof „Wespe“ abseits der befestigten Straßen durch eine Kirschbaumallee wandert, bemerkt zwischen den Bäumen eine kantige Säule aus Braunkohlenquarzit. Der bis heute rätselhafte und sagenumwobene Stein wird in historischen Quellen auch Hermenfriedstein, Irminfriedstein oder Hoher Stein genannt. Er soll einst am Orlas, der mit 305,3 Metern höchsten Erhebung der nördlichen Finne, gestanden haben und ist bei der Flurseparation im 19. Jahrhundert etwas nach Süden an seinen jetzigen Standort versetzt worden.

Neben einer einzigartigen Flora und Fauna hat sich auf engem Raum eine hohe Dichte an Monumenten und Landschaftselementen in weitgehend authentischer Form erhalten. Geo-Naturpark-Chef Matthias Henniger

Neben der kultischen Bedeutung in der späten Jungsteinzeit (3. Jahrtausend v. Chr.) oder zur Bronzezeit diente er als Geländemarke und Orientierungshilfe. Immerhin verlaufen hier alte Fernwege über die Finne vom Unstruttal nach dem Thüringer Becken und zur mittleren Saale. Funde aus der Umgebung des Menhirs stammen von der Bandkeramik, der Schnurkeramischen Kultur, der Glockenbecherkultur und aus der Bronzezeit. Im Spätmittelalter führte hier die Kupferstraße der süddeutschen Handelsherren Fugger von Mansfeld über Karsdorf und Saalfeld nach Nürnberg vorbei, wobei von dem nahe gelegenen damaligen Fuhrmannsgasthof „Die Wespe“ eine Variante über Nebra abzweigte.

Neugier auf Umgebung wecken

Nach einer Sage sollte Irminfried, der letzte Thüringerkönig, nach der Schlacht gegen die Franken 531 bei einem Ort „Scidinge“ unweit vom „Langen Stein“ auf der Flucht erschlagen worden sein. Doch in Wahrheit wurde er 534 in Zülpich im Rheinland von der Stadtmauer gestürzt - so sind nun einige Angaben zu diesem Standort nachzulesen. Zur Gemarkung Saubach gehörend, werden in Bild und Text auf der Tafel die Saubacher Ortsgeschichte sowie Sehenswürdigkeiten rund um das Dorf bis hin zu den Wassermühlen am Saubach erwähnt, um somit die Neugier zu wecken, die nahe Umgebung zu erkunden. Im Begleittext „Zeitzeugen aus vorchristlicher Zeit bis in die Neuzeit“ schreibt Matthias Henniger: „Neben einer einzigartigen Flora und Fauna hat sich auf engem Raum eine hohe Dichte an Monumenten und Landschaftselementen in weitgehend authentischer Form erhalten. Eine Auswahl möchten wir näherbringen und dazu beitragen, dass diese Zeitzeugen weiterhin erhalten werden.“

Unterstützt wurde der Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland bei seinem Projekt vom Landesamt für Archäologie Sachsen-Anhalt, vom Deutschen Verband für Archäologie, von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie von Vereinsmitgliedern. (Gisela Jäger)