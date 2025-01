Antje Hildmann behandelt seit Jahresanfang die Patienten in der MVZ-Praxis in der Naumburger Jakobsstraße. Vor allem Infekte pägen derzeit die Lage im Burgenlandkreis.

Neue Naumburger Hausärztin: Was sie überrascht hat, was sie sich wünscht

Internistin in Primedus-Praxis

Naumburg. - Seit ein paar Tagen erst ist die 41-jährige Antje Hildmann als Hausärztin für ihre neuen Patienten in der Naumburger Jakobsstraße 37 da, doch eine Sache hat sie bereits überrascht. „Die Erkrankten sind im Schnitt deutlich jünger als erwartet.“ Infekte und Magen-Darm-Beschwerden füllen derzeit die Wartezimmer, und das ist auch in der „Primedus“-Praxis Jakobsstraße so.