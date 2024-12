News und Neuigkeiten zur Gastronomie „Neue Liebe“ unter den Kneipen in Nebra: Was künftiger Betreiber im vormaligen Gartenlokal „Zur Erholung“ plant

Der bereits in „Waldschlösschen“ sowie „Panaroma-Café“ in Nebra-Wangen tätige Gastronom Sebastian Sieber hat nun ein Gartenlokal in der Stadt übernommen. Probebetrieb bei „Adventszauber“.