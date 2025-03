Naumburg. - Wenn der Arzt einem Patienten Kompressionsstrümpfe verordnet, so führt dessen Weg in der Regel in ein Sanitätshaus. Dort wird mit spezieller Technik ausgemessen, wie der Strumpf geschaffen sein muss, um die richtige Wirkung zu erzielen. Das Sanitätshaus RMC Stolze in Naumburg ist dafür eine bekannte Adresse. Seit nunmehr exakt 25 Jahren gibt es den Gesundheitsdienstleister, der im Gewerbegebiet „Am Hohen Stein“ seinen Verwaltungssitz, aber ebenso Werkstatt und Lager hat.

