Das unabhängige Vergleichsportal Testberichte.de hat 800.000 Google-Bewertungen von mehr als 1.7000 Freibädern ausgewertet. Demnach landet das Terrassenschwimmbad in Nebra auf Platz 3. Wie das Ranking zustande kam.

Nebra schafft Sprung unter Top 3 der schönsten Sommerbäder in Deutschland

Das Freibad in Nebra ist zum drittschönsten Deutschlands gekürt worden.

Nebra/cm - Das Terrassenschwimmbad in Nebra ist von dem unabhängigen Vergleichsportal Testberichte.de zum drittschönsten Freibad Deutschlands gekürt worden. Die Plätze eins und zwei belegten das Freibad in Uchte (Niedersachsen) und das Terrassenbad in Frammersbach (Bayern).

Grundlage für das Ranking waren 800.000 Google-Bewertungen zu insgesamt 1.700 Freibädern, die ausgewertet worden sind. Die Anlage in Nebra erreichte 4,8 Punkte von fünf bei insgesamt 236 Bewertungen. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet – je mehr, desto besser, teilt das Vergleichsportal auf seiner Internetseite mit. Weitere Bäder aus der Region: Osterfeld (Rang 111), Bad Sulza (169) und Bad Bibra (569).

In den Bewertungen werden immer wieder die Rutschen, der Sprungturm und der Kinderbereich positiv erwähnt. Alle drei Freibäder werden für ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt, außerdem für das freundliche Personal sowie die sauberen und gepflegten Anlagen.