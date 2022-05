Naumburger Verein eröffnet Kleiderkammer

Naumburg - Einst wurden hier Fisch und Blumen verkauft, Frauen kosmetisch behandelt und auch Kunst der Öffentlichkeit gezeigt. Das Geschäft am Naumburger Holzmarkt 7 hat sich nun zu einem besonderen Hilfsprojekt gewandelt. Der Verein Integration Naumburg eröffnet an Ort und Stelle eine Kleiderkammer. „Die Idee dazu ist aus unserer Hilfe für die Flüchtlinge in der Jugendherberge heraus entstanden“, erzählt Vereinsvorsitzender Frank Mayntz. „Da wir wegen Corona nicht in die Jugendherberge können, brauchten wir eine Anlaufstelle. Und warum diese nicht auch für einheimische Bedürftige öffnen? Es gibt viele davon.“