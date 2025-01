Die Papierhändler Priese starteten vor über 120 Jahren am Naumburger Steinweg. Heute spürt die vierte Generation die Konkurrenz der Supermärkte und kellnert nebenbei in der Kneipe und zum Kirschfest.

Naumburger Schreibwaren- und Buchbinder-Historie: Nach dem Start am Steinweg 12 eröffnete Ernst Priese diesen Laden an der Ecke Salzstraße/Kaiser-Wilhelm-Platz (heute Kramerplatz).

Naumburg. - Mit welchem Sortiment und welchen Ideen sind Geschäftsinhaber in der Saale-Unstrut-Region einst gestartet? Wie sah ihr Laden damals aus und wie heute? Diese Fragen sollen im Mittelpunkt einer neuen Serie unserer Zeitung stehen. Oft wird es dabei um Läden gehen, die in den 90ern, kurz nach der Wende, eröffnet wurden. Zu Beginn aber gehen wir viel weiter zurück in der Historie. Denn Ernst Priese verkaufte in Naumburg seine Schreibwaren schon im Jahr 1903.