weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Herberge zur Heimat: Naumburger Obdachlosenunterkunft feiert Sommerfest - Doch die Zeiten bleiben angespannt

Herberge zur Heimat Naumburger Obdachlosenunterkunft feiert Sommerfest - Doch die Zeiten bleiben angespannt

Die Naumburger Obdachlosenunterkunft „Herberge zur Heimat“ veranstaltet ihr traditionelles Sommerfest, bei der Bewohner, Helfer und Unterstützer zusammengekommen. Tags zuvor sprach Hausleiter vor Ordnungsamtsmitarbeitern aus dem Kreis zur Lage in der Einrichtung. Wo es gerade brennt.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 05.09.2025, 16:07
Im neu gepflasterten Hof der Herberge zur Heimat kamen zum Sommerfest Bewohner, ehrenamtliche Helfer und Unterstützer ins Gespräch. Mit dabei auch die ehemalige langjährige Leiterin Marianne Vogt (Mitte).
Im neu gepflasterten Hof der Herberge zur Heimat kamen zum Sommerfest Bewohner, ehrenamtliche Helfer und Unterstützer ins Gespräch. Mit dabei auch die ehemalige langjährige Leiterin Marianne Vogt (Mitte). (Foto: Torsten Biel)

Naumburg - „Der Kaffee ist durch, der Kuchen gebacken.“ Herbergsleiter Maik Sander und Alexander Simon, Vorsitzender des Trägervereins, gaben den „Startschuss“ für das traditionelle Sommerfest. Mit einigen Wochen Verspätung.