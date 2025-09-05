Herberge zur Heimat Naumburger Obdachlosenunterkunft feiert Sommerfest - Doch die Zeiten bleiben angespannt

Die Naumburger Obdachlosenunterkunft „Herberge zur Heimat“ veranstaltet ihr traditionelles Sommerfest, bei der Bewohner, Helfer und Unterstützer zusammengekommen. Tags zuvor sprach Hausleiter vor Ordnungsamtsmitarbeitern aus dem Kreis zur Lage in der Einrichtung. Wo es gerade brennt.