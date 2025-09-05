Herberge zur Heimat Naumburger Obdachlosenunterkunft feiert Sommerfest - Doch die Zeiten bleiben angespannt
Die Naumburger Obdachlosenunterkunft „Herberge zur Heimat“ veranstaltet ihr traditionelles Sommerfest, bei der Bewohner, Helfer und Unterstützer zusammengekommen. Tags zuvor sprach Hausleiter vor Ordnungsamtsmitarbeitern aus dem Kreis zur Lage in der Einrichtung. Wo es gerade brennt.
Naumburg - „Der Kaffee ist durch, der Kuchen gebacken.“ Herbergsleiter Maik Sander und Alexander Simon, Vorsitzender des Trägervereins, gaben den „Startschuss“ für das traditionelle Sommerfest. Mit einigen Wochen Verspätung.